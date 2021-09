Ziekenhuizen vrezen griepgolf

Ziekenhuizen maken zich zorgen over een griepgolf deze winter, schrijft het AD. Door alle coronamaatregelen was er afgelopen jaar nauwelijks influenza met als gevolg dat meer mensen vatbaar zijn voor een hevige griep.

Toen corona in maart 2020 kwam, vertrok de griep. Afgelopen winter is een handvol officiële gevallen van influenza gemeld, terwijl dat er normaliter honderden zijn.

Immuunsysteem zwakker

Veel ziekenhuizen vrezen dat de griep deze winter als een boemerang terugkomt, omdat de immuniteit van veel mensen naar beneden is gegaan. “Zou de afstand die wij nu van elkaar nemen, influenza remmen? Of zou het feit dat wij al ruim anderhalf jaar afstand nemen van elkaar, zorgen dat ons immuunsysteem juist zwakker is geworden en influenza meer kans heeft?”, vraagt Yvonne van der Weele, woordvoerder van het Admiraal de Ruyterziekenhuis in Goes, zich af.

Inhaalzorg

Nu al komen coronapatiënten in veel ziekenhuizen boven op de normale bezetting. Ziekenhuizen stellen dat de reguliere zorg en inhaalzorg nog steeds onder druk staan door de aanhoudende stroom van mensen met covid-19. Een grote groep grieppatiënten zou de druk op het aantal beschikbare bedden verder vergroten. (ANP)