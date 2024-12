Ziekenhuizen Weert en Roermond stoppen met zzp’ers

Het Laurentiusziekenhuis in Roermond en het St. Jansgasthuis in Weert stoppen met de inhuur van zzp’ers. Beide ziekenhuizen verwachten niet dat ze hierdoor in de problemen komen.

Dat meldt de nieuwssite VML (Voor Midden-Limburg).

Laurentiusziekenhuis

Het Laurentiusziekenhuis is op een beperkt aantal plekken binnen de directe zorg afhankelijk van zzp’ers, laat het ziekenhuis aan VML-nieuws weten. Het betreft meer specialistische werkzaamheden waar krapte voor bestaat. “In het algemeen kan het Laurentius voorzien met eigen medewerkers. Zpp’ers worden voor het merendeel ingezet bij onvoorziene verstoringen. Het Laurentiusziekenhuis stopt met het inzetten van zzp’ers waarvan niet kan worden aangetoond dat deze binnen de kaders van de wet DBA kunnen worden ingezet”, aldus een woordvoerder.

Inzetten op loondienst

Aanvankelijk dacht het Laurentiusziekenhuis dat er wel degelijk grote gevolgen zouden zijn. Maar die zorgen verdampten toen een aantal zzp’ers op cruciale moeilijk vervulbare posities besloten om in loondienst te komen bij Laurentius. “Het beleid van het Laurentiusziekenhuis is gericht op het in loondienst nemen en houden van zorgprofessionals. Mocht het een algemeen beeld worden in de zorg, dan draagt dat volgens ons bij aan het betaalbaar houden van de zorg.”

St. Jansgasthuis en MUMC+

Ook het het St. Jansgasthuis SJG stopt met de inhuur van zzp’ers. Ook dat ziekenhuis is erin geslaagd om zzp’ers in dienst te nemen. Van andere zzp’ers is afscheid genomen. Verder Er staan voor enkele functies nog vacatures open. “Voor de toekomst kiezen we zoveel mogelijk voor werving van medewerkers en eventueel detachering vanuit onze partner Maastricht UMC+”, aldus het ziekenhuis in Weert.