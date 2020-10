Ziekenhuizen weten niet of a(n)ios overwerkt

Arbeidsomstandigheden zorgelijk

De Jonge Specialist, de jongerenafdeling van de Federatie Medisch Specialisten, bezocht het afgelopen jaar alle umc’s en 26 topklinische ziekenhuizen om in gesprek te gaan over de arbeidsomstandigheden van de a(n)ios. Deze bleken in 2018 namelijk zorgelijk te zijn. Toen had maar liefst 20 procent van de a(n)ios burn-outklachten. A(n)ios maakten gemiddeld zeven à acht overuren per week en werden hier onvoldoende voor gecompenseerd.

Daarom ging De Jonge Specialist in gesprek met raden van bestuur over goed werkgeverschap. Op basis van deze gesprekken concluderen ze nu dat, hoewel het op de agenda staat, nog niet alle ziekenhuizen actief beleid voeren op stress en werkdruk. Zo hebben besturen niet altijd zicht in hoeverre de cao of Arbeidstijdenwet worden nageleefd.

Overuren

Veel leidinggevenden vragen niet of hun werknemers overuren maken. Anderzijds kaarten anios dit zelf ook niet altijd aan. ‘In de gesprekken werd bevestigd dat er vaak geen adequate vervanging is bij uitval door ziekte of zwangerschapsverlof’, schrijft De Jonge Specialist.

38+10-contract

In sommige ziekenhuizen kregen a(n)ios structureel onderbetaald, omdat ze net als aios een ‘38+10 uur’-contract hebben. Waarbij ze voor 38 uur betaald worden, maar 48 uur geacht worden te werken. Aios’ hebben zo’n contract omdat zij 38 uur werken en 10 uur onbetaald aan hun opleiding spenderen. Anios volgen geen opleiding en kunnen maximaal 40 uur per week betaald werk doen.

Mentor

Om de werkdruk aan te pakken, hebben sommige ziekenhuizen een plan van aanpak in de vorm van coaching, mentoren, een buddy systeem of intervisie. Andere ziekenhuizen hebben ‘geen enkel zicht op de werkdruk’.

Vormgeven opleiding

Volgens De Jonge Specialist kunnen opleidingen ‘de nodige winst’ halen bij het vergroten van de autonomie van aios in de invulling van hun opleiding. ‘Zo blijkt het voor aios niet altijd mogelijk de gewenste differentiatiestage te doen, bijvoorbeeld omdat de dienstpoule anders niet rondkomt. Dit is zeer onwenselijk en in strijd met de afspraken die zijn gemaakt. Ze mogen daarbij niet worden ‘geremd’ doordat dienstroosters anders niet rondkomen.’