Ziekenhuizen willen met smartwatch hartritmestoornissen opsporen

Zo’n honderd hartpatiënten dragen voor dit onderzoek een Fitbit, een digitaal horloge dat de hartslag meet en een ECG kan maken. Ook een groep gezonde personen doet mee aan het onderzoek.

Kunstmatige intelligentie

Het Fitbit-horloge doet om de paar seconden een meting. De gegevens worden anoniem in een slimme database gezet. “De kunstmatige intelligentie vergelijkt de gegevens van hartpatiënten met die van gezonde personen”, zegt Van der Bilt. “Door die vergelijking berekent het systeem of er kenmerken en patronen zijn die typisch zijn voor mensen met hartritmestoornissen. Hiermee kunnen we kunstmatige intelligentie berekeningen ontwikkelen, waarmee we denken eerder hartritmestoornissen of hartfalen te kunnen ontdekken en voorspellen.”

Preventieve zorg

De cardioloog zou het liefst zo’n tienduizend mensen willen volgen. “Dan kun je nog beter voorspellen wie hartproblemen zal ontwikkelen. Mensen waar we via de metingen een afwijkend hartritme bij ontdekken, nodigen wij uit. Ook al hebben ze nog geen klachten.” Als de waargenomen registratie blijkt te kloppen, kan eventueel al gestart worden met de behandeling. “Deze preventieve zorg is pure winst voor de patiënt en voor de arts. Als er geen afwijkingen worden gevonden, kunnen we mensen geruststellen.”

Het project is nog in de beginfase. Maar de cardioloog verwacht dat in de toekomst op deze manier ook andere ziekten voorspelt of ontdekt kunnen worden. “Wat ik er mooi aan vind, is dat je mensen meer regie geeft over hun eigen gezondheid.”