Ziekenhuizen willen tabaksverkoop uit supermarkt halen

Een groep ziekenhuizen roept samen met KWF en andere belanghebbenden op om de verkoop van sigaretten in supermarkten, gemakszaken en tankstations per direct te stoppen. Zij willen dat de sector zelf verantwoordelijkheid neemt hiervoor.

Zij wijzen erop dat in 2021 er 14.700 nieuwe longkankerpatiënten bij zijn gekomen. Gemiddeld blijft na vijf jaar 23 procent van deze mensen in leven, terwijl het grotendeels te voorkomen is.

Dodelijk

“Want we weten dat ruim 80 procent van de longkankergevallen wordt veroorzaakt door roken en dat er meer dan 16 kankers veroorzaakt worden door roken”, aldus de ondertekenaars van een brief aan de verkopers. “Tabaksproducten zijn dodelijk. Eenmaal begonnen met roken is ermee stoppen een moeilijke opgave omdat roken zo verslavend is.

Rookvrij

“Bovendien worden deze producten verkocht op plekken waar óók kinderen komen. We weten: zien roken, doet roken. Elk kind verdient het om rookvrij te kunnen opgroeien, en zou niet verleid mogen worden om te gaan roken. Tabaksproducten horen daarom niet thuis in uw winkel.”