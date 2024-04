Ziekenhuizen zijn gestopt met waterzuivering na faillissement

Het Reinier de Graaf Gasthuis was in 2012 het eerste ziekenhuis in Nederland dat Pharmafilter gebruikte om water te zuiveren. Daarna volgden onder meer ZorgSaam, Fransiscus Gasthuis Rotterdam, Amphia Ziekenhuis en Erasmus MC Rotterdam. Het Zaans MC stopte in 2019 met Pharmafilter omdat het ziekenhuis kampte met verstoppingen en overstromingen.

Ingewikkeld en duur

De installatie breekt ziekenhuisafval, zoals medicijnresten, grotendeels biologisch af. De ziekenhuizen die er gebruik van maakten, hebben er vorige week de stekker uit moeten trekken, nadat Pharmafilter oktober vorig jaar failliet is verklaard. Op eigen houtje de installatie draaiende houden is ingewikkeld en duur, vertelde ZorgSaam-bestuursvoorzitter René Smit onlangs in het AD.