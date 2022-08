Ziekteverzuim in de zorg trekt zich van zomer niks aan en stijgt

Het ziekteverzuim onder zorgmedewerkers laat deze zomer een stijgende lijn zien. Het verzuim komt nu zelfs in de zomer flink hoger uit dan in de jaren voor corona. Dat blijkt uit cijfers van verzuimdatabedrijf Vernet.

Het ziekteverzuim was in juli van dit jaar een stuk hoger dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit de cijfers van Vernet, die het bedrijf verzamelt van ziekenhuizen, instellingen voor geestelijke gezondheidszorg, gehandicaptenzorg en verzorging, verpleging en thuiszorg. Sectoren waar in totaal zo’n 960.000 mensen werkzaam zijn.

Trendbreuk

Het verzuim kwam die maand uit op 7,89 procent tegen 6,77 in juli 2021. Dat is een stijging van 16,5 procent en veel hoger dan op grond van historische cijfers kon worden verwacht, stelt Vernet. Het verzuimdatabedrijf spreekt dan ook van een trendbreuk. Traditioneel kennen de zomermaanden juist een laag verzuim.

Omikron

De maand juli werd getekend door een nieuwe golf van besmettingen met het coronavirus. In dit geval met de omikron-variant. Een variant die minder ziekmakend is gebleken dan eerdere varianten, maar desondanks nog veel mensen raakte. “De stijging in de maand juli was het grootst in de categorie kort verzuim”, schrijft Vernet. “Het percentage in de categorie 1 t/m 14 dagen kwam op 1,6. Een jaar geleden was dit nog 0,91 procent, een stijging van 76 procent. Een voor de hand liggende verklaring hiervoor is een opleving van het aantal covid-besmettingen.”

In de cijfers van Vernet zijn overigens niet de werknemers meegenomen die in thuisquarantaine zaten of wachtten op een covid-19-testuitslag

Langdurige ziektegevallen

Behalve de stijging in het korte verzuim, was ook de stijging in het lange verzuim veelzeggend. Opnieuw was ook een stijging te zien in de laatste twee duurklassen met verzuim langer dan 92 dagen. “Dit onderschrijft het beeld van een zorgsector die met veel langdurige ziektegevallen kampt”, aldus Vernet