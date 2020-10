Ziekteverzuim in ziekenhuizen baart zorgen

Het ANP interviewde ziekenhuizen uit verschillende regio’s en concludeert dat het ziekteverzuim en de veerkracht van het personeel wisselend is.

Meer zieken in Twente

Het Medisch Spectrum Twente in Enschede ziet dat het “in de eerste coronagolf minder zieken had dan normaal, nu is dat meer dan normaal”, zegt een woordvoerder. Mensen zijn positief getest, moeten in quarantaine, zijn anderszins ziek of zijn thuis “omdat het hen teveel wordt”.

Het ziekenhuis heeft een aanvraag gedaan voor hulp van het leger, maar die is niet gehonoreerd omdat bij andere ziekenhuizen de nood hoger is. Nu krijgen mensen die niet meer werken de vraag tijdelijk terug te komen, anderen krijgen het verzoek meer te werken. Ook wordt de hulp van personeel van een orthopedische kliniek uit de buurt ingeroepen.

Problemen in Rotterdam, Haaglanden en Rijnstate

Ook bij het Erasmus MC in Rotterdam ligt het ziekteverzuim hoog. “Er zijn afdelingen waar het algemeen ziekteverzuim onder verpleegkundigen oploopt tot meer dan 10 procent,” aldus een woordvoerder. Het Haaglanden Medisch Centrum wil geen aantallen geven, maar laat wel weten dat het ziekteverzuim sinds half september oploopt. Bij het Rijnstate ziekenhuis in Arnhem “kraakt en piept het, iedereen doet zijn stinkende best om alles rond te krijgen”.

Flexibele schil redt Groningen

Uit het noorden komt een ander geluid. Het ziekteverzuim bij het Martiniziekenhuis in Groningen ligt op dit moment zelfs lager dan het ziekteverzuim een jaar geleden. Wel verschilt de inzetbaarheid van personeel per dag. “De flexibele schil wordt nu altijd ingezet, dus zijn er weinig uitwijkmogelijkheden”, vertelt een woordvoerder. Om de toegenomen drukte op te vangen zijn vier operatiekamers gesloten.

Nijmegen: geen verschil met vorig jaar

Ook bij het Radboudumc in Nijmegen fluctueert het verzuim per dag sterk, maar “in het algemeen zien we geen groot verschil vergeleken met deze periode een jaar geleden”. Met een verzuimpercentage van 4,5 procent “zitten we zelfs iets onder het percentage van begin dit jaar”, aldus een woordvoerder.

Vermoeidheid nekt personeel

Wel zien ziekenhuizen sterke signalen dat de tweede coronagolf door medewerkers anders wordt ervaren dan de eerste. Hoewel het niet in cijfers kan worden bevestigd, is er ook ziekteverzuim door vermoeidheid. “In het voorjaar stond iedereen te bruisen van de energie, nu zijn mensen nog vermoeid van die eerste ronde en is de situatie uitzichtlozer. De hele sfeer is anders. Toen heerste het gevoel ‘we gaan dit met z’n allen de kop indrukken’, nu is dat ‘daar zitten we dan met z’n allen en waar eindigt dit?’”, vat de woordvoerder van het Albert Schweitzer ziekenhuis in Dordrecht de sfeer samen. Ook het MST Enschede herkent “dat er minder veerkracht is”.

Opnamestop in Albert Schweitzer ziekenhuis

Maandag moest het Albert Schweitzer ziekenhuis in Dordrecht nog voor een etmaal een opnamestop van coronapatiënten afkondigen, mede door aanhoudend ziekteverzuim onder zorgpersoneel. De stop bood net genoeg lucht om patiënten te verplaatsten en ‘de zorg aan nieuwe patiënten verantwoord te kunnen hervatten’, zo valt te lezen op de site van het ziekenhuis. Het ziekenhuis telt een dag later 168 coronagerelateerde zieke mensen, van wie driekwart patiëntencontact heeft. Zij zijn positief getest, moeten in quarantaine of zijn vermoeid. “Dat betekent dat we met kunst en vliegwerk alle roosters proberen rond te krijgen”, zegt een woordvoerder. “Zelfs wanneer we eventueel een derde corona-afdeling zouden willen openen, lukt dat niet want we hebben het personeel niet.” (ANP/Redactie Skipr)