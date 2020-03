Ziekteverzuim opnieuw het hoogst in de zorgsector

Het ziekteverzuim was ook weer hoger dan het jaar daarvoor. Dat gold voor vrijwel alle bedrijfstakken. Over alle sectoren heen was het ziekteverzuim 4,4 procent. In 2018 was dat nog 4,3 procent en in 2014 nog 3,8 procent.

Hoewel de gezondheidszorg pas sinds 2018 het hoogste ziekteverzuim kent, is het verzuim daar al jaren bovengemiddeld hoog, constateert het CBS. Vooral onder werknemers in verpleeg- en bejaardenhuizen is het verzuim met 6,8 procent hoog.

Griep en psychische klachten

Kwartaalcijfers over ziekteverzuim worden bepaald aan de hand van een enquête onder bedrijven. Daaruit is echter niet af te leiden met welke klachten werknemers verzuimen. De Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA), een onderzoek onder werknemers dat het CBS samen met TNO uitvoert, heeft hier wel gegevens over. De meest recente cijfers komen uit 2018. Van de werknemers die in dat jaar ziek thuisbleven had 44,1 procent griep of verkoudheidsklachten bij het laatste verzuim. Dat is meer dan in 2014, toen 40,2 procent deze klacht noemde. Ook psychische klachten, overspannenheid of burn-out werden in 2018 vaker genoemd: 7,2 procent, tegen 5,7 procent in 2014. Werknemers die verzuimen met psychische klachten blijven het hoogste aantal dagen thuis.