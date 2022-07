Ziekteverzuim zorgmedewerkers stijgt naar 7,79 procent

Het verzuim in de zorgsector is in het tweede kwartaal van 2022 gestegen naar 7,79 procent. Dat constateert verzuimdatabedrijf Vernet, dochteronderneming van pensioenuitvoeringsorganisatie PGGM. In hetzelfde kwartaal vorig jaar was dat 6,97 procent. Dit is een toename van 11,8 procent in één jaar tijd.

Deze cijfers zijn exclusief werknemers die in thuisquarantaine zaten of wachtten op een coronatestuitslag. Het gaat om ziekenhuizen, ggz, gehandicaptenzorg en vvt In totaal werken er circa 960.000 mensen in deze vier sectoren. Dat betekent dat er in de maanden april, mei en juni van dit jaar dagelijks gemiddeld ongeveer 75.000 werknemers niet inzetbaar waren.

Kort verzuim

De stijging in het tweede kwartaal is het grootst in de categorie kort verzuim. Het percentage in de categorie 1 t/m 14 dagen is 1,32. Een jaar geleden was dit nog 0,79 procent, een stijging van 67 procent. Een voor de hand liggende verklaring hiervoor is de covid-besmettingsgolf met de omikronvariant en de daaropvolgende griepgolf. Opnieuw is ook een stijging te zien in de laatste twee duurklassen met verzuim langer dan 92 dagen. Dit onderschrijft het beeld van de zorgsector, die met veel langdurige ziektegevallen kampt.