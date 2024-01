Zilveren Kruis bespaart verzekerden 1,1 miljoen wachtdagen

Het aantal wachtdagen dat daarmee werd bespaard, steeg vorig jaar met 44 procent, aldus Peter Langenbach, directeur Zorginkoop. Zilveren Kruis wordt vooral benaderd door verzekerden voor bemiddeling bij GGZ en ziekenhuiszorg.

Langenbach: “Het lukte ons in 80% van de gevallen de wachttijd met gemiddeld negen weken te verkorten. De meeste verzekerden vragen hulp bij een kortere wachttijd voor ziekenhuiszorg. Het gaat dan vooral om oogheelkunde, heelkunde, radiologie, orthopedie en neurologie. In 40 procent van de gevallen wordt een behandelplek gevonden in een zelfstandig behandelcentrum. De rest kan sneller terecht in een ziekenhuis.”

Al een aantal jaar stijgt het aantal verzekerden dat zorgbemiddeling belt. Niet alleen voor hulp bij een kortere wachttijd. Langenbach: “We helpen namelijk ook bij het vinden van een huisarts, bijvoorbeeld na een verhuizing. Afgelopen jaar hielpen we 5.650 verzekerden aan een nieuwe huisarts.”