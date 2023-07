Zilveren Kruis en Evean sluiten strategisch partnerschap

Het strategisch partnerschap is een antwoord op de uitdagingen in de zorg. De vraag naar ouderenzorg neemt toe als gevolg van de vergrijzing, terwijl er tegelijkertijd een tekort is aan zorgverleners vanwege de krapte op de arbeidsmarkt. Zorgaanbieders moeten met minder mensen meer doen of de zorgvraag afremmen.

Evean: innovatie

Het hoofddoel van de samenwerking is het versnellen van de duurzame transitie, met een sterke focus op innovatie. Innovatie wordt hierbij ruimer gezien dan alleen technologische ideeën. Evean wil de zorg zo goed mogelijk laten aansluiten bij de behoeften van cliënten. Daartoe zetten zorgverleners in op een grotere inzet van het informele netwerk. Ook wil Evean intramurale zorg verplaatsen naar huis en ouderen ondersteunen om zo lang mogelijk thuis te blijven. Digitale zorg, zorgtechnologie en samenwerking binnen en buiten de regio moeten daarbij helpen.