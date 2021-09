Zilveren Kruis en Vereniging Gehandicaptenzorg Utrecht tekenen samenwerking

Zorgkantoor Zilveren Kruis maakt zich zorgen over de gehandicaptenzorg in de regio Utrecht en ‘t Gooi. Het lijkt erop dat de regio op termijn onvoldoende zorg kan bieden aan mensen met een handicap. Daarom tekenden de Vereniging Gehandicaptenzorg Utrecht en Zilveren Kruis een intentieverklaring om de continuïteit en toegankelijkheid van gehandicaptenzorg in de regio te waarborgen.

Aanleiding voor de verklaring is een verkennend onderzoek van zorgkantoor Zilveren Kruis. Daaruit bleek dat de ontwikkeling van de zorgvraag en die van het zorgaanbod niet synchroon lopen. “De uitkomst baarde ons zorgen”, begint Michiel van der Spa, landelijk inkoper gehandicaptenzorg bij Zilveren Kruis Zorgkantoor. “Als de onderzoeksuitkomst klopt, kunnen we op termijn niet meer de zorg bieden die noodzakelijk is. En dan hebben we een groot probleem met elkaar.”

Complexe zorg

“We zien overkoepelende problemen die alle VGU-leden aangaan”, Hilde Hooijman aan. Ze is lid van de raad van bestuur van zorgorganisatie Lievegoed en maakt deel uit van de projectgroep van de VGU die de afspraken uit de intentieverklaring uitwerkt en verder vormgeeft. “De problemen zitten vooral bij de toegankelijkheid van de zorg voor met name de complexere doelgroepen. Voor deze cliënten is heel specifieke huisvesting, kennis en begeleiding nodig. We merken nu al dat vraag en aanbod hier niet altijd goed matchen. Dat probleem zal in de toekomst alleen maar groter worden en kunnen we alleen gezamenlijk oplossen.”

Ook de krapte op de arbeidsmarkt is een gezamenlijk probleem. Ook hier is het extra puzzelen voor het vinden van zorgmedewerkers voor de complexe doelgroepen. Een ander probleem is het vinden van geschikte huisvesting.

VGU

De intentieverklaring is getekend door vijftien van de zestien leden van VGU: Ambrona, Amerpoort, Bartiméus, de Tussenvoorziening, Fivoor, Humanitas DMH, Interakt Contour, Leger des Heils, ’s Heeren Loo, Sherpa, Zideris, Lievegoed, Philedelphia, Pluryn en Reinaerde. Eén VGU-lid tekende de intentieverklaring niet en dat is Boog. Zij hebben namelijk een heel andere doelgroep dan de andere organisaties.

Specialiteit

De samenwerking zit nu nog in de onderzoeksfase. Hooijman: “We bekijken enerzijds hoe de vraag van cliënten zich zal ontwikkelen. Dat doen we onder andere door interviews met specialisten en het bestuderen van allerlei data, zoals wachtlijsten. Aan de andere kant willen we een duidelijker beeld van het aanbod van de VGU-leden. Zilveren Kruis heeft een uitvraag gedaan naar het aanbod van alle leden. Samen hebben we gekeken op welk gebied iedere partij heel goed is. En dat dan met name voor de zorg voor complexere doelgroepen.”

Concurrentie

“Van oudsher zijn we gewend dat iedere organisatie zelf een breed zorgpalet aanbiedt”, vervolgt Hooijman. “Ook hebben we onderzocht wat er mogelijk is binnen de regels voor concurrentie en marktwerking van de ACM. Het ging ons er in deze fase vooral om dat we in kaart wilden brengen waar de complexere zorg plaats kan vinden en dat we hier voldoende plekken voor beschikbaar hebben, nu en in de toekomst.”