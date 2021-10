Zilveren Kruis komt 40 miljoen tekort op Wlz

Zilveren Kruis voorziet een tekort van 73 miljoen op zijn budget voor de langdurige zorg. Daarom moesten ze andere zorgkantoren vragen of zij Wlz-budget overhadden. Daardoor is het tekort nu om en nabij 40 miljoen. “Dan nog gaan we niet feestend door de straten”, laat ActiZ weten. “De vergoeding moet gewoon kostendekkend zijn.”

De langdurige zorg groeide dit jaar meer dan de prognoses hadden voorspeld. Bovendien vallen de Wlz-kosten door corona ook hoger uit. Ook de korting die Zilveren Kruis had willen doen, ging niet door vanwege de verloren rechtszaak eind 2020. Het Wlz-budget is na aanleiding van die rechtszaak niet bijgesteld.

Tekort

Daardoor voorziet Zilveren Kruis nu een tekort op hun Wlz-budget voor 2021. Vrijdag liet het zorgkantoor weten dat ze over 0,89 procent van het Wlz-budget geen zekerheid kunnen geven aan de zorgaanbieders. Dat is zo’n 73 miljoen euro.

Wlz-budget

Zilveren Kruis is afgelopen dagen bij de andere zorgkantoren met de pet langs gegaan of zij geld over hebben op hun Wlz-budget. Daar bleek inderdaad speling; zij konden Wlz-budget overhevelen aan de Zilveren Kruis.

0,51 procent

Daardoor kan het onzekerheidspercentage bijgesteld worden naar 0,51 procent, “om en nabij 40 miljoen euro”. In juni, tijdens de nacalculatie, wordt bekend hoeveel zorg er precies geleverd is en of er inderdaad een tekort is op het landelijke Wlz-budget.

Rampzalig

Deze onzekerheid komt de zorgaanbieders rouw op hun dak. Frank Bluiminck, directeur van de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland, noemt het zelfs rampzalig. “Het klinkt misschien weinig, maar voor organisaties die tussen de 0,6 en 1,2 procent rendement maken is dit een flinke hap uit het budget. Voor kleine ghz-organisaties komt dit neer op 75.000 euro, middelgrote ghz-organisaties moeten een gat van 400.000 euro vullen. En dat twee maanden voor het eind van het jaar. Dat is niet te doen. Personeel is de grootste kostenpost en dat hebben we bovendien keihard nodig.”

Onacceptabel

Ook de ouderenzorg is niet blij met dit nieuws. “Deze korting is onverwacht en volstrekt onacceptabel”, laat de persvoorlichter van brancheorganisatie ActiZ weten. Voor ouderenzorgorganisaties betekent deze bijna 0,5 procent, een korting van tussen de 50.000 euro voor kleinere organisaties tot 750.000 euro voor grotere ouderenzorgorganisaties. “Het is een omvangrijke korting en past totaal niet bij de enorme uitdagingen waar de ouderenzorg voor staat zoals de vergrijzing en de personeelstekorten.”

Prematuur

Ondertussen hebben Zilveren Kruis, Zorgverzekeraars Nederland, ActiZ en VGN bij het ministerie van VWS aangeklopt voor een bestuurlijk overleg. Vooralsnog wil het ministerie niet. Zo’n gesprek vindt VWS “prematuur”, aangezien dit gaat over prognoses. Pas bij de nacalculatie in juni 2022 is er een definitief beeld van hoeveel cliënten Wlz-zorg nodig hadden in 2021. Als de Wlz-budgetten dan inderdaad te krap blijken, is de politiek weer aan zet en is er een besluit van de minister nodig over hoe die zorg alsnog betaald kan worden.