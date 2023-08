Zilveren Kruis: schaf vrijwillig eigen risico af

Het is een van de suggesties die de grootste verzekeraar heeft meegegeven aan de opstellers van de nieuwe verkiezingsprogramma’s.

Zilveren Kruis wil verder dat de mogelijkheden om structureel te kunnen investeren in preventie vergroot worden. Zo zien zij onder meer heil in een voorstel van de RVS om zorgkantoren en zorgverzekeraars de mogelijkheid te geven om 2 procent van hun budgetten regelvrij te besteden.

Belonen zorguitkomsten

Ook vraagt de verzekeraar om meer ruimte voor het belonen van zorguitkomsten. De perverse prikkel om te betalen per verrichting moet uit het stelsel en vervangen worden voor financiering van een uitkomst. Ook vraagt de verzekeraar om een versnelling van de mogelijkheden om domeinoverstijgende samenwerking te bekostigen.

Dialoog starten

Een maatschappelijke dialoog moet opgestart worden over het recht op zorg. “Niet alles kan met zorg worden opgelost”, aldus Zilveren Kruis. “Start een respectvolle maatschappelijke dialoog met alle generaties. Die moet gaan over de vraag of we alle mogelijke zorg ook per se nodig hebben en of we alles wel met zorg kunnen oplossen. Kijk ook naar oplossingen buiten professionele zorg, zoals mantelzorg en informele zorg van de partner, familie, vrienden, buren, vrijwilligers of de kerk.”

Digitale zorg

Ook vraagt Zilveren Kruis om een wettelijke verankering van een keuzerecht voor patiënten op digitale zorg als de ontwikkeling van hybride zorg achterblijft.