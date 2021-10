ZiN: reguliere zorgkosten stijgen weer na coronadip

De reguliere zorg die door corona in 2020 stil kwam te liggen, lijkt zich weer te herstellen. De reguliere zorgkosten stijgen in 2021 met 9,4 procent ten opzichte van 2019. De totale kosten in de Zvw komen in 2021 uit op 48,3 miljard euro. Aldus Zorginstituut Nederland (ZiN) die de voorlopige cijfers van de ZorgCijfers Monitor over het tweede kwartaal van 2021 uitbracht.

Stijging

In de meeste zorgsectoren is er een stijging van de kosten te zien, wat in lijn is met voorgaande jaren. De kosten in de medisch-specialistische zorg stijgen met 980 miljoen euro (3,9 procent). Het gaat daarbij om geneesmiddelen die intramuraal worden gegeven. De kosten van geneesmiddelen die op doktersrecept zijn op te halen bij de apotheek (extramurale geneesmiddelen) lijken achter te blijven en tonen een opvallende daling van 121 miljoen euro (2,4 procent). Ruim 100 miljoen euro van deze daling valt te verklaren door het ‘Wgp-effect’ (Wgp: Wet geneesmiddelenprijzen).

Coronapandemie

De coronapandemie heeft waarschijnlijk de overige kostendaling van 21 miljoen euro van de kostendaling in de extramurale geneesmiddelenzorg veroorzaakt. Tijdens de coronapandemie gingen minder mensen naar de huisarts of het ziekenhuis en daardoor waren er ook minder nieuwe gebruikers van geneesmiddelen.

Extra zorgkosten

Er waren in 202 wel extra zorgkosten door corona. Volgens het Zorginstituut dalen deze extra zorgkosten in 2021 naar verwachting met 369 miljoen euro (27,6 procent). In totaal komt dit uit op 970 miljoen euro aan extra zorgkosten door corona in 2021. De daling is te wijten aan de indirecte gevolgen van het vaccineren. Er gaan minder coronapatiënten naar het ziekenhuis en de ligduur per patiënt nam af in 2021.

Langdurige zorg

In de langdurige zorg zijn de kosten in het eerste halfjaar van 2021 gestegen met 1,1 miljard euro (10 procent) ten opzichte van 2020. Dat komt neer op een totaal van 12,4 miljard euro. Door uitgevallen zorg door corona waren de kosten ongewoon laag in de eerste helft van 2020. Vergeleken met het eerste half jaar van 2019, is er een gemiddelde groei van 3,9 procent per jaar. Deze stijging wordt deels veroorzaakt doordat bepaalde GGZ-vormen per 1 januari 2021 vanuit de basisverzekering en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) zijn overgeheveld naar de langdurige zorg.