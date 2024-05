ZiN: Voorwaardelijke toelating borstkankermedicijn geeft ruimte voor onderzoek

Ondanks dat wetenschappelijk bewijs voor deze behandeling ontbreekt zien borstkankerexperts het medicijn als veelbelovend. Door de behandeling met pembrolizumab voorwaardelijk tot het basispakket toe te laten geeft dat ruimte om de behandeling verder te onderzoeken.

Standaardbehandeling

Aanvullend aan de standaardbehandeling, die bestaat uit een combinatie van chemotherapie, gevolgd door een operatie en daarna actieve controles, kunnen vrouwen voor hun operatie behandeld worden met pembrolizumab.

Het ZiN concludeert dat deze behandeling geen aantoonbare meerwaarde heeft voor patiënten. Er is geen hogere overlevingskans vast te stellen op basis van de wetenschappelijke studies die op dit moment beschikbaar zijn. Borstkankerexperts zien echter waarde in de behandeling en vinden de behandeling veelbelovend.

Best passende zorg

Het is van maatschappelijk belang dat er meer kennis komt over de inzet van immunotherapieën voor de operatie bij de behandeling van mensen met kanker. Meer inzicht in de werking van deze therapieën draagt bij aan de best passende zorg voor mensen met verschillende vormen van kanker.

Het ZiN vindt het daarom wenselijk dat pembrolizumab voorlopig beschikbaar komt als aanvullende behandeling voor de operatie van patiënten met triple-negatieve borstkanker en een hoog risico op terugkeer van de ziekte. Dat maakt het mogelijk om meer onderzoek te doen naar de behandeling.

Het Zorginstituut concludeert dat de immunotherapie na de operatie met pembrolizumab geen meerwaarde biedt voor patiënten met triple-negatieve borstkanker.

Criteria

Pembrolizumab voldoet niet aan de criteria van de bestaande regeling ‘voorwaardelijke toelating voor weesgeneesmiddelen, conditionals en exceptionals’. Toch adviseert het Zorginstituut aan de minister om pembrolizumab voorwaardelijk toe te laten tot het basispakket. Wanneer er na verloop van tijd meer informatie uit de onderzoeken komt, is er naar verwachting een definitieve uitspraak mogelijk over de effectiviteit en toelating van deze behandeling.