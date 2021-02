ZIRE: Meer kwaliteit met minder registraties

Het Radboudumc, Rijnstate en UMCG werkten in het kader van het project ZIRE twee jaar met een kernset van zestien zinvolle kwaliteitsindicatoren. Hiermee nam de registratietijd af. De zorgkwaliteit bleef gelijk of verbeterde, zo blijkt uit de eindrapportage die onlangs verscheen.

De kernset omvat indicatoren die van toegevoegde waarde zijn voor patiënten en daadwerkelijk gebruikt worden voor kwaliteitsverbeteringen. Deze kernset is zorgvuldig geselecteerd door artsen, verpleegkundigen en patiënten samen.

Het experiment vond plaats op de Intensive Care (IC) afdeling van het Radboudumc, het Oncologisch Centrum van Rijnstate en de afdeling Hematologie van het UMCG. De resultaten van het experiment zijn uitgebreid beschreven in de eindrapportage.

Registratietijd gereduceerd

In het Radboudumc is de registratietijd aanzienlijk gereduceerd met 24 minuten per dienst. In het Rijnstate en UMCG zijn de ervaren onzinnigheid en onredelijkheid door zorgverleners afgenomen.

Ruimte geven

Het advies op basis van deze resultaten is dan ook om zorgverleners de ruimte te geven om te leren en te verbeteren door reductie van zowel extern als intern verplichte kwaliteitsindicatoren.

Lees meer op Qruxx