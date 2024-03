‘Zitcultuur’ kost 1,2 miljard per jaar aan zorg

Aandoeningen als gevolg van te lang zitten brengen hoge zorgkosten met zich mee. Langdurig zitten verhoogt namelijk het risico op met name hart- en vaatziekten en diabetes type II, maar ook op bijvoorbeeld long- en darmkanker, zegt de organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek TNO. Ze schat de financiële gevolgen hiervan nu zelfs op 1,2 miljard euro per jaar.

Het aantal mensen dat eraan overlijdt wordt intussen geschat op 21.000 per jaar. Werkenden in Nederland zaten in 2022 gemiddeld 8,9 uur per werkdag, berekende TNO, van wie meer dan de helft tijdens werktijd (4,5 uur), 3,4 uur in de vrije tijd en 1,0 uur tijdens het woon-werkverkeer. Vooral juristen, economen en ICT-specialisten zitten lang tijdens -alleen al- het werk, gemiddeld 7,3 uur. Vrachtwagenchauffeurs zitten ook heel lang als ze aan het werk zijn, namelijk 7,2 uur.

Arbeidsrisico

“Er heerst een ‘zitcultuur’ op de werkplek, doordat de werkomgeving is gericht op zitten en nauwelijks uitdaagt tot bewegen. Vanwege de substantiële bijdrage van werk aan de totale zittijd op een dag kunnen we spreken van een arbeidsrisico”, alarmeert TNO.

Beweegcultuur

Een en ander is “voldoende reden om de zitcultuur in Nederland om te buigen naar een beweegcultuur. En de werkplek biedt daarvoor een goede kans”, zegt TNO. “Er zijn veel mogelijkheden om minder te zitten en meer te bewegen tijdens werk. Bijvoorbeeld: werkgevers kunnen zit-statafels aanschaffen, zodat werknemers zitten en staan tijdens het werk kunnen afwisselen. Door aanpassen van de werkorganisatie en werkomgeving kan lopend overleggen of telefoneren worden gefaciliteerd en gestimuleerd. Beweegpauzes tijdens en tussen vergaderingen kunnen standaard worden ingepland”, aldus TNO verder. (ANP)