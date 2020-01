ZKN: verruim investeringsmogelijkheden in Contourennota zorg

In een Contourennota voor de toekomst van de zorg moeten mogelijkheden om in de zorg te investeren worden gestimuleerd. Daarnaast zou er in de bekostiging een onderscheid moeten komen tussen planbare en acute zorg. Tot slot moet de vrije artsenkeuze gehandhaafd worden. Dat schrijft ZKN, de vereniging van zelfstandige klinieken in Nederland, in een brief een de minister van VWS.

ZKN reageert met de brief op een oproep van het ministerie om input te leveren voor de ontwikkeling van een Contourennota voor de zorg van de toekomst. VWS wil in de zomer met deze Contourennota komen.

Het ministerie liet vorig jaar weten dat de mogelijkheden om te investeren in de zorg, en met name om winst uit te keren, voorlopig niet zullen worden uitgebreid. Volgens ZKN wordt dit beleid bepaald door “incidentenpolitiek”. “Met deze inzet op het thema ondernemerschap schiet u in de eigen voet. Want investeren in zorgvernieuwing wordt erdoor geremd”, schrijft de vereniging.

Verplaatsing van zorg

ZKN wil verder, voor de kwaliteit van de medisch specialistische zorg, dat er een versnelling komt in de verplaatsing van zorg vanuit het ziekenhuis naar de klinieken. Zo zou de juiste zorg op de juiste plek een leidend beginsel blijven. Voor planbare zorg en acute zorg zou bovendien een afzonderlijke bekostiging moeten komen. Volgens ZKN-voorzitter Hanneke Klopper “mogen we de budgettering van de medisch specialistische zorg niet belasten met de spreiding van acute zorg”. Met twee afzonderlijke bekostigingssystemen zouden zorgverzekeraars niet meer hoeven “kiezen tussen het vergoeden van succesvol medisch specialistisch handelen of het overeind houden van een ziekenhuisbegroting”.

Vrije artsenkeuze

Tot slot vraagt ZKN de ministers van Volksgezondheid om “als één man voor de vrije artsenkeuze te staan”. Volgens de zelfstandige klinieken wil VWS de vergoeding door verzekeraars van niet gecontracteerde zorg juist terugdringen. “In de praktijk betekent dit, dat de patiënt niet zelf kan kiezen door welke arts hij of zij zich laat behandelen. Terwijl juist vrije keuze van waar je als patiënt je zorg betrekt, enorm heeft bijgedragen aan de vernieuwing en flexibilisering van het zorgaanbod”, aldus ZKN.