ZN: investeren in sociale preventie houdt ggz toegankelijk

Dat schrijft Zorgverzekeraars Nederland in een brief aan de Tweede Kamer. De zorgverzekeraars presenteerden eerder dit jaar al hun gezamenlijke visie op de toekomst van de ggz. Daarin staat dat met goede preventie kan worden voorkomen dat mensen met lichte psychische klachten medisch behandeld moeten worden.

Sociale oplossing beter

“Mensen zijn vaak veel beter geholpen met sociale oplossingen in plaats van alleen een behandeling”, staat in de brief. “Door onnodige medicalisering van lichte psychische klachten raakt de ggz verstopt, waardoor mensen met zware psychische klachten niet goed geholpen worden”, vindt ZN. Ze wil dat het kabinet bijdraagt aan het oplossen van de problemen in de ggz.

Financiële ruimte

Om te beginnen pleit ZN voor meer financiële ruimte tussen de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Zorgverzekeringswet. Daardoor zouden gemeenten en zorgverzekeraars beter kunnen samenwerken. “Ook is het cruciaal dat de ggz meer transparant wordt over de uitkomsten van zorg. Met goede kwaliteitsinformatie én de nieuwe bekostiging kan de ggz zich daadwerkelijk richten op het maatschappelijk herstel van patiënten.”

Het gevolg is, stelt ZN, dat de ggz minder behandel- en productiegedreven wordt en behandelaren veel meer worden gestimuleerd om met mensen met psychische klachten te helpen om weer mee te doen aan de samenleving.