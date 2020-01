ZN maakt zich sterk voor één loket voor cliëntondersteuning

Als het aan de zorgverzekeraars ligt komt er één loket voor cliëntondersteuning. Branchevereniging ZN vindt het niet wenselijk dat zorgvragers voor vragen over zorg dan wel ondersteuning bij verschillende cliëntondersteuners moeten aankloppen.

In de Wet langdurige zorg (Wlz) en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is vastgelegd, dat iedereen recht heeft op (kosteloze) cliëntondersteuning. Mensen met een Wlz-indicatie kunnen terecht bij hun zorgkantoor of een gecontracteerde organisatie voor cliëntondersteuning in de buurt. Mensen zonder Wlz-indicatie kunnen bij de gemeente cliëntondersteuning vragen.

“Wat ons betreft wordt het binnenkort mogelijk om over de verschillende domeinen heen cliëntondersteuning te geven”, stelt algemeen directeur Petra Holst op website van Zorgverzekeraars Nederland (ZN). “Nu loopt dat nog via de zorgkantoren en via de gemeenten. Dat is niet wenselijk. Iemand die vragen heeft over zorg en ondersteuning, moet gemakkelijker bij één loket terecht. Het is in het belang van de cliënt dat dit snel verandert.”

Holst doet haar pleidooi in het verlengde van een nieuwe gezamenlijke campagne van zorgkantoren, gemeenten en cliëntondersteuners bedoeld om de bekendheid en vindbaarheid van cliëntondersteuning te vergroten. Onderzoek wijst uit dat het aan die bekendheid en vindbaarheid nogal eens aan schort. “Het is belangrijk dat cliëntondersteuning bekender én beter vindbaar wordt”, vindt Holst. “Een cliëntondersteuner is erg waardevol, een persoonlijke gids in de zorg die naar wensen en behoeften luistert en helpt bij het vinden van passende zorg en ondersteuning. Een cliëntondersteuner kent de weg, weet wat wel en niet kan en heeft zicht op het zorgaanbod in de buurt.”

As onderdeel van de ‘Co-campage’ hebben de initiatiefnemers een website gelanceerd waarop cliënten informatie over cliëntondersteuning kunnen krijgen. Op de site treffen bezoekers niet alleen ervaringsverhalen, artikelen en filmpjes, maar kunnen ze ook eenvoudig een Co –kort voor cliëntondersteuner- zoeken. De komende maanden worden mensen onder meer via social media geattendeerd op de campagne. De campagne wordt gefinancierd door het ministerie van VWS.

www.cliëntondersteuning.co.nl