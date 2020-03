ZN: Preferentiebeleid kan losser bij coronatekorten

Zorgverzekeraars bereiden zich voor op de situatie dat er medicijntekorten ontstaan door invloeden van het coronavirus op de productie en het transport. Daarom hebben ze woensdag aan de farmaceutische sector laten weten dat afwijken van het preferentiebeleid mogelijk is als nijpende tekorten daarom vragen. “Als preferente middelen straks niet meer verkrijgbaar zijn”, is het mogelijk om toch andere merken te vergoeden”, bevestigt een woordvoerder van Zorgverzekeraars Nederland (ZN).

Zorgplicht

“We hebben dit eerder gedaan bij tekorten bij sommige producten en wilden die afspraak herbevestigen. Want door het coronavirus zou die situatie ook kunnen ontstaan. We hebben een zorgplicht en vinden dat we voorbereid moeten zijn op tekorten door corona.”

Tegenstanders van het preferentiebeleid hoeven niet te denken dat dit direct van tafel is, vindt ZN. “Als het niet nodig is, verandert er niets.” De zorgverzekeraars verwachten van groothandels dat zij signalen van vastlopende aanvoer doorgeven zodat ze kunnen kijken wanneer het preferentiebeleid losgelaten moet worden.

Hamsteren

Er zijn in de afgelopen weken al wat tekorten ontstaan aan grondstoffen voor geneesmiddelen. Desondanks zijn er nu nog niet de tekorten die apothekers wel zien in de ontsmettingsmiddelen en hulpmiddelen zoals mondkapjes. Wel wordt er antibiotica gehamsterd.

Mosadex en Brocacef, allebei als groothandel leveranciers van apotheekgeneesmiddelen en eigenaren van het label Service Apotheek en de BENU Apotheken, verwachten dat er in de komende maanden wel medicijntekorten ontstaan door het coronavirus. “Daarom is het goed dat er ruimer gekeken kan worden naar het preferentiebeleid”, zegt Peter de Jong, bestuursvoorzitter van Brocacef. “Wel zullen we moeten zien wanneer de tekorten nijpend genoeg zijn. Moeten er eerst ook tekorten zijn in omliggende landen of niet?”

‘Logisch’

Bij Mosadex is hoofd inkoop Nico Dienaar nog niet op de hoogte van ZN’s statement over het preferentiebeleid. Wel lijkt hem het logisch te kijken of het preferentiebeleid soms ook losgelaten kan worden. Dienaar laat via een woordvoerder weten dat hij wel verwacht dat de medicijntekorten zich zullen ontwikkelen in de komende maanden door gevolgen van het coronavirus..