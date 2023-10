ZN-voorzitter Dirk Jan van den Berg krijgt nieuwe termijn

Het bestuur en de algemene ledenvergadering van Zorgverzekeraars Nederland (ZN) hebben op 2 oktober ingestemd met een nieuwe termijn voor Dirk Jan van den Berg als voorzitter. Dirk Jan van den Berg is sinds februari 2020 voorzitter van ZN.

Zijn tweede termijn gaat in per 1 februari 2024.

Georgette Fijneman

Georgette Fijneman, vicevoorzitter bestuur ZN: “We zijn blij dat Dirk Jan van den Berg zijn termijn als voorzitter van ZN wil verlengen. We staan voor grote uitdagingen in de zorg en dan is het fijn om een ervaren bestuurder met zoveel kennis en visie aan boord te hebben, die daarnaast een enorme betrokkenheid heeft voor de toegang tot zorg voor iedere Nederlander.”

ZN-voorzitter Dirk Jan van den Berg

Dirk Jan van Berg, voorzitter bestuur ZN: “Met veel energie zet ik mij graag in voor de grote uitdagingen in de zorg en de noodzakelijke transformaties die de komende tijd moeten plaatsvinden. Ik doe dat met veel plezier samen met de andere bestuursleden, directie en medewerkers van Zorgverzekeraars Nederland, en daarom committeer ik mij graag voor een tweede termijn aan ZN. Ik zie daarbij uit naar verdere samenwerking met mijn collega’s van andere brancheorganisaties in de zorg.”