ZN vraagt daadkracht van nieuwe politieke leiders in Den Haag

Zorgverzekeraars Nederland (ZN) vraagt van de nieuwe politieke leiders in Den Haag “duidelijke keuzes”. De belangenorganisatie pleit voor betere toegang tot de zorg door samenwerking, digitalisering, innovatie en ondernemerschap. Ook moet de overheid de samenleving voorbereiden dat er samen wordt gezorgd voor ouderen.

Dat staat in een verkiezingspamflet van ZN. De brancheorganisatie vindt dat de positie van kwetsbare mensen moet verbeteren de komende regeerperiode: “Steeds meer mensen krijgen gezondheidsklachten door gebrek aan hulp bij maatschappelijke problemen. Het vergroot de gezondheidsverschillen én zorgt dat de medische en langdurige zorg steeds meer overbelast raakt.”

Verder wil ZN dat de overheid duidelijke gezondheidsdoelen vaststelt voor 2040 en investeert in het sociaal domein. Dat kan door de zorgtaken van gemeenten “in lijn te brengen” met de zorgplicht van zorgverzekeraars en zorgkantoren.

Sterke en stabiele uitvoering

De rijksoverheid zou wat ZN betreft gemeenten financiële steun moeten geven voor een “sterke en stabiele uitvoering” van de Wet maatschappelijke ondersteuning, Jeugdwet en Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening. Dat verbetert de gezondheid en het welzijn van kwetsbare mensen. Daar hoort ook het investeren in jongerenwerk bij.

Klimaatverandering is een grote bedreiging voor onze gezondheid, stelt ZN. Daarom willen ze dat er geïnvesteerd wordt in verduurzaming, publieke gezondheidszorg en infectiebestrijding: “Ga door met de Green Deal Duurzame Zorg en vergroot de bijdrage uit het Klimaatfonds voor de verduurzaming van zorgvastgoed.”

Meer regie nemen

De overheid zou meer regie moeten nemen bij het in de praktijk brengen van passende zorg. Zorgverzekeraars willen dat inkopen, “maar dat kan alleen als het kabinet zorgt dat alle medische beroepsgroepen passende zorg in de praktijk brengen. Kom met duidelijke pakketcriteria voor de in- en uitstroom van behandelingen, prefereer arbeidsbesparende zorg en start met de herbeoordeling van dure geneesmiddelen.”

Verder wil ZN blijven investeren in digitale zorg, dat politieke partijen kiezen voor een “selectiever zorgaanbod” en onderzoeken hoe de wijkverpleegzorg toekomstbestendig georganiseerd kan worden.