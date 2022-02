Zo haalt het Catharina Ziekenhuis het meeste uit zijn data

“Onze belangrijkste uitdaging? Er komen steeds meer data beschikbaar waarmee we iets willen en kunnen doen. Gestructureerde data, maar ook ongestructureerde data, zoals vrije tekst, ECG’s en beelden. In samenwerking met andere ziekenhuizen in de regio, de TU Eindhoven en Philips pakken we dat op.”

Dat zegt Jasper Sens, Manager Health Care Intelligence bij Catharina Ziekenhuis en spreker bij de Skipr Masterclass Organisatie van Data Analytics. Sens omschrijft zijn afdeling als ‘het dataloket van ons ziekenhuis’ dat alle vragen en projecten vanuit de bedrijfsvoering, de zorg en het onderzoek in goede banen leidt.

Op vaste basis gebeurt dit in samenwerking met partners van buiten het ziekenhuis. Zoals in het samenwerkingsverband e/MTIC, waarin de regionale ziekenhuizen, de TU Eindhoven en Philips elkaar ondersteunen bij de ontwikkeling van nieuwe innovatieve projecten. “Wij brengen de medische kennis in, de universiteit de academische kennis, onder meer van tekstanalyse en algoritmes, en Philips de ontwikkelkracht.”

Informatie uit verpleegkundige verslagen

Een praktisch voorbeeld is het onderzoeken van verpleegkundige verslagen. “Die bevatten een enorme rijkdom aan informatie, maar uiteraard niet gestructureerd. Het zijn immers zogeheten vrije tekstvelden. Maar als je er de juiste algoritmes op loslaat, kun je er toch veel uit te weten komen.”

De verpleegkundige verslagen worden momenteel bijvoorbeeld gebruikt bij een project over valpreventie, door partners van e/MTIC. “Op dit moment kun je moeilijk voorspellen of een cliënt dat risico loopt. De enige bekende indicator is eigenlijk dat iemand al eens eerder is gevallen. Maar als je de verpleegkundige verslagen op de juiste manier doorzoekt met slimme software, dan blijk je dat risico veel beter te kunnen inschatten. We zijn nog aan het uitzoeken in welke mate precies, maar de eerste resultaten zijn zeer hoopvol.”

Datahub

Binnen e/MTIC wordt ook gewerkt aan een datahub, met informatie van alle partners. “Dat is in potentie ook een enorm rijke bron aan informatie. Er zijn nog wel wat kwesties op te lossen, bijvoorbeeld over privacy en het eigenaarschap van al die data, maar ook daar gaan we in de toekomst veel profijt van hebben.”

Value based healthcare

Overigens is het Catharina Ziekenhuis betrokken bij veel meer dataprojecten, bijvoorbeeld binnen Santeon, het samenwerkingsverband van zeven topklinische ziekenhuizen. “We doen in dat verband veel aan value based healthcare ofwel waardegedreven zorg, waarbij data eveneens een belangrijke rol spelen. Door de data van verschillende ziekenhuizen naast elkaar te leggen wordt duidelijk wie het beste scoort op bepaalde onderdelen, maar ook wáárom. Hierdoor zijn we binnen de geboortezorg bijvoorbeeld in staat geweest om het aantal ongeplande keizersneden terug te dringen. Ook dat is iets om trots op te zijn.”

Meedoen aan de top

Het delen van data is de toekomst, vindt Jasper Sens al met al. “In je eentje red je het echt niet meer. Het combineren van data en het bundelen van expertise maakt dat er veel meer mogelijk wordt. Ik ben er trots op dat we binnen e/MTIC al zover zijn en dat we daarbij als ziekenhuis meedoen aan de top. En ik verwacht dat we de komende jaren nog veel meer kunnen bereiken.”

