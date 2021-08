Zo halveerde Zuyderland de CO2-uitstoot in 12 jaar tijd

Van insectvriendelijk snoeien, recyclen en het weren van plastic bestek tot energiezuinige nieuwbouw. Het green team van Zuyderland Medisch Centrum verduurzaamt aan alle kanten om de klimaatdoelen te behalen. Hoewel de 2030-finish voor de CO2-reductie in zicht is, zet het ziekenhuis een tandje bij.

Binnen Zuyderland Medisch Centrum is per 1 juli een routekaart vastgesteld waarin is uitgewerkt hoe de twee hoofdlocaties de klimaatdoelstelling willen realiseren. Momenteel is het ziekenhuis met een reductie van 44 procent niet ver verwijderd meer van de te behalen doelstelling van 2030. Volgens ingenieursbureau Royal HaskoningDHV, dat zeventien ziekenhuizen onder de loep nam, vervult het Zuyderland een belangrijke voorbeeldfunctie en is het qua CO2-reductie een van de koplopers in de topklinische ziekenhuiszorg.

Green team

Naast CO2-reductie wordt verduurzamen breder aangevlogen. Een green team buigt zich over te maken verbeterslagen bij de afdelingen techniek, logistiek, inkoop, voeding en schoonmaak. Het leidt tot een veelheid aan maatregelen. Vergroenen is allang geen kwestie meer van willen. ‘Het is een morele verplichting’, aldus Leon Rijkx, manager Technisch Beheer, Onderhoud en Vastgoed.

