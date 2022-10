‘Zonder coronasteun waren ziekenhuizen failliet gegaan’

De ziekenhuizen krijgen over het afgelopen jaar een gemiddeld rapportcijfer van 7,2. Het is mede dankzij de compensatieregelingen vanuit de overheid dat de financiële gezondheid van ziekenhuizen over 2021 nog ruim voldoende was. De steunmaatregelen worden echter afgebouwd, terwijl investeringen uitblijven en er een structureel gebrek aan zorgprofessionals is, tekent BDO hierbij aan. “Ziekenhuizen geven aan niet meer volledig in de stijgende zorgvraag te kunnen voorzien”, zegt Vincent Eversdijk, voorzitter branchegroep Zorg van BDO Accountants & Adviseurs.

Ruim voldoende

BDO rapporteert over 63 ziekenhuisorganisaties en rangschikt deze op basis van de financiële prestaties. Dit jaar geeft BDO voor het eerst ook een gemiddeld cijfer over de afgelopen vier jaren. De cijfers over 2021 zijn beter dan die van het jaar ervoor. Op een totale omzet van 20,6 miljard euro behaalden de algemene ziekenhuizen in Nederland in 2021 samen een resultaat van 359 miljoen euro (2020: 285 miljoen euro). Het rapportcijfer van middelgrote en grote ziekenhuizen steeg van respectievelijk 6,1 naar 6,6 en van 7,6 naar 8,0.

Zorgwekkende trend gemaskeerd

“Deze mooie cijfers maskeren echter zorgwekkende trends”, legt Eversdijk uit. “Nog altijd scoort bijna een vijfde van de ziekenhuizen een onvoldoende en daalde het gemiddelde rapportcijfer voor kleinere ziekenhuizen van 6,2 naar 6,0. Stijgende kosten drukken de operationele resultaten. De toegenomen kosten voor ingehuurd personeel, de stijging van de omvang van de verlofreservering en de personeelskrapte zetten de zorgcontinuïteit verder onder druk.”

De trendrating (2018-2021) bevestigt de ontwikkeling die al enige jaren zichtbaar is: er blijkt een duidelijk verschil tussen kleinere, middelgrote en grote ziekenhuizen. Waar 19 grote ziekenhuizen (60 procent) erin slagen om een rating van A of AA te halen (een gemiddeld rapportcijfer van een 8 of hoger), lukt dat maar 35 procent van de middelgrote ziekenhuizen en slechts 18 procent van de kleinere ziekenhuizen.

2022 en 2023 ander verhaal

De jaren 2022 en 2023 kunnen er voor de ziekenhuizen wel eens heel anders uit komen te zien. “In 2022 zijn de financiële onzekerheden verder toegenomen, terwijl de maatschappelijke uitdagingen groter zijn geworden. Het risico van tekorten stijgt hierdoor. Er is sprake van een opeenstapeling aan uitdagingen, zoals hoge inflatie, hoog ziekteverzuim en personeelstekort. Tegelijkertijd blijft de druk op de zorg fors, deels veroorzaakt door inhaalzorg. Verwacht wordt dat rendementen voor een belangrijk deel verdampen en meer ziekenhuizen in de rode cijfers belanden. Afbouw van de covid-19-steunmaatregelen betekent dat ziekenhuizen financieel weer meer op eigen benen moeten staan. Het wordt een spannende periode”, aldus Eversdijk.