ZonMw benoemt nieuw bestuurslid

Carlijn Bouten is per 1 januari 2020 benoemd als bestuurslid van ZonMw. Bouten vervult de vacature die is ontstaan door het vertrek van Cisca Wijmenga, die onlangs is benoemd tot rector magnificus van de Universiteit Groningen.

Bouten is als hoogleraar verbonden aan Eindhoven University, gespecialiseerd in Cell-Matrix Interactions in Cardiovascular Regeneration bij de afdeling Biomedical Engineering. Ze geldt als een pionier op het gebied van weefselkweek en regeneratieve geneeskunde. In 2002 ontiving ze de Aspasia Career Development Award van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO), die haar een VICI-beurs heeft toegekend voor haar onderzoek naar hartklepweefseltechniek in 2003.

Van 2005 tot en met 2010 was Bouten lid van de Jonge Academie van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW). Sinds 2017 leidt ze het nationale gravitatieprogramma Materials-Driven Regeneration. In datzelfde jaar werd ze gekozen tot lid van de KNAW.

Bouten is bij ZonMw officieel voor drie jaar benoemd door minister De Jonge van VWS en de raad van bestuur van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek.