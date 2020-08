ZonMw verscherpt richtlijnen voor Open Acces

“De coronapandemie heeft extra scherp gemaakt waarom Open Access publiceren van belang is”, zegt Jeroen Geurts, voorzitter van het bestuur van ZonMw in een bericht op de eigen website. Al vanaf 2013 moeten onderzoekers hun publicaties over onderzoeken die (deels) met subsidie van ZonMw tot stand zijn gekomen Open Access beschikbaar stellen.

Dat gebeurt in de praktijk nog niet altijd, blijkt uit cijfers van het Centre for Science and Technology Studies (CWTS) in Leiden. Om dit alsnog voor elkaar te krijgen, gaat ZonMw de richtlijnen van Plan S implementeren. Dat plan is opgesteld door cOAlition S, een samenwerkingsverband van internationale subsidieverstrekkers.

Hogere kosten

In deze richtlijnen staat onder meer dat er gratis toegang moet zijn tot publicaties en er geen embargotermijn op zit. Aangezien dit soms kosten met zich meebrengt, gaat ZonMw in gesprek met universiteiten en uitgevers om dit struikelblok weg te nemen. De komende maanden gaat ZonMw de richtlijnen implementeren en betrokken partijen erover voorlichten.