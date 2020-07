Zorg blijft worstelen met onvervulbare vacatures

De zorgsector blijft kampen met vacatures die lastig in te vullen zijn. Dat blijkt weer uit een nieuwe arbeidsmarktindicator van ABN Amro. Waar over de gehele arbeidsmarkt 1 op de 10 vacatures onvervulbaar is, ligt dat getal in de zorg op 1 op de 5.

De krapte is door de coronacrisis niet direct kleiner geworden, meldt ABN Amro. Landelijk is het aantal vacatures behoorlijk teruggelopen in de afgelopen maanden, maar nog steeds is 10,4 procent van de vacatures onvervulbaar. Volgens economen van de bank sluit dit deel van de vacatures niet aan bij de beroepsinteresse van werkzoekenden en of de reisafstand die ze willen afleggen. Daarmee zorgt het dalende aantal vacatures niet tot minder onvervulbare vacatures.

Verpleegkundigen

In de zorg blijven vacatures zeer lastig in te vullen. Er zijn zelfs meer vacatures dan in het begin van februari, voor de lockdown dus. Bij vacatures voor verpleegkundigen is 34 procent onvervulbaar. Bij cardiologisch verpleegkundigen is dit maar liefst 82 procent, bij verpleegkundig specialisten 70 procent en voor intensive care-verpleegkundigen 60 procent.

Oorzaken voor de krapte op de arbeidsmarkt in de zorg zouden de vergrijzing (extra personeel nodig) en een hoge uitstroom van personeel zijn.

Uit een onderzoek van ABN Amro in april blijkt dat sinds de coronacrisis met 18 procent van de werkende Nederlanders meer mensen zich aangetrokken voelen tot een baan in de zorg dan vooraf. ABN Amro verwacht desondanks een hoog blijvend tekort aan zorgpersoneel.

Steden

“We verwachten dat vooral in de grote steden. “Zo is volgens onze indicator maar liefst 56 procent van de zorgvacatures in Rotterdam onvervulbaar, in Amsterdam is dat 41 procent, in Utrecht 40 procent en in Den Haag 29 procent”, vertelt Sonny Duijn, sectoreconoom bij de bank. Volgens Duijn is het voor zorgpersoneel lastiger om met relatief lage lonen hoge woonkosten te dragen. Ze gaan dan dus vaker buiten de grote steden werken.

De sectoreconoom verwacht dat digitalisering in de zorg een deel van de oplossing kan zijn om een oplossing te bieden voor onvervulbare vacatures in de grote steden. Hij noemt het hoopvol dat uit eerder onderzoek blijkt dat ongeveer 70 procent van de chronische patiënten open staat voor zorg op afstand.