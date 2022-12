Zorg- en welzijnspartijen Capelle en Krimpen slaan handen ineen

Om de zorgvraag van het groeiend aantal ouderen te minimaliseren en hen zo lang mogelijk zelfstandig te laten leven en wonen, gaan de partijen nauwer samenwerken. “Een ‘onsje’ welzijn voorkomt een kilo zorg”, aldus wethouder Marc Wilson van Capelle aan den IJssel.

Wijkregisseurs

De ondertekenaars van de overeenkomst Capelle en Krimpen Verbonden willen naast welzijn en zorg veel aandacht voor preventie, het versterken van het eigen netwerk en de inzet van vrijwilligers. Daarvoor komen er wijkregisseurs. Die gaan in de wijk aan de slag met de betrokken professionals, vrijwilligers en bewoners om projecten en activiteiten op te zetten, zoals een gezonde leefstijl, valpreventie, burenhulp, voorlichting over ouder worden, welzijn, samenwerking tussen vrijwilligers en zorgprofessionals en het bekender maken van ontmoetingsactiviteiten.

Maatwerk

Ook gaan de partijen gezamenlijk obstakels aanpakken. Wethouder Hugo van de Wal van Krimpen aan den IJssel: ”Door Capelle en Krimpen Verbonden wordt de samenwerking tussen onze gemeenten en met de verschillende organisaties versterkt. Hierdoor kunnen we beter maatwerk leveren dan we nu al doen voor onze inwoners.” Dertien organisaties hebben het convenant ondertekend, waaronder IJsselland Ziekenhuis, Stichting Humanitas, de gemeenten Capelle en Krimpen aan den IJssel, Stichting ContourdeTwern en Stichting Capelse Huisartsen. Het samenwerkingsverband verwacht dat meer organisaties in de toekomst aansluiten. Inmiddels zijn de deelnemende partijen hierover in gesprek met woningbouwverenigingen Havensteder en Qua Wonen.