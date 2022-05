‘Zorg heeft meer screenende professionals nodig’

Internist-oncoloog Djura Piersma pleit voor een pro-actieve bijdrage en inzet van meer zorgverleners in de eerste lijn.

Gezonder leven

In de nabije toekomst krijgen steeds meer mensen de diagnose kanker. Internist-oncoloog Djura Piersma, werkzaam bij Medisch Spectrum Twente, ziet nu al in haar praktijk aanmerkelijk meer hoogbejaarde en jongvolwassen kankerpatiënten. De toename van het aantal kankerpatiënten komt deels door veroudering en leefstijl.

Gezonder leven verkleint de kans op sommige vormen van kanker. Piersma acht het met de huidige inrichting van de gezondheidszorg in Nederland niet haalbaar om te verwachten dat artsen voldoende en op tijd kunnen bijdragen aan een gezondere leefstijl.

Vroege opsporing

Wat wel kan, is kanker vroeger opsporen. Niet alleen is daardoor de overlevingskans van de patiënt beter, maar het verkleint ook de impact op de gezondheidszorg. Piersma: “Darmkankerscreening is al opgenomen in het bevolkingsonderzoek. Longkanker kan binnenkort met een elektronische neus worden opgespoord. De huid controleren op vroege stadia van melanoom zou eenvoudig met het blote oog kunnen.”

Huisartsen hebben hier onvoldoende tijd voor, weet Piersma. Verder zien huisartsen zo vaak verschillende, goedaardige huidafwijkingen, dat ze bevooroordeeld zouden zijn en niet op tijd aan een mogelijke kwaadaardigheid van de huid zouden denken.

Proactief

De internist-oncoloog uit Twente denkt dat het een goed idee is om de eerstelijns gezondheidszorg uit te breiden met meer screenende en preventieve professionals. “Ik denk aan controlerende en adviserende consulten bij diëtisten, bij psychotherapeuten die kunnen helpen bij het veranderen van slechte gewoontes als roken en ongezond eten, bezoekjes aan fysiotherapeuten die mensen aan het bewegen brengen. Hbo-opgeleide huidtherapeuten zouden op grotere schaal kunnen ondersteunen bij het screenen van huidafwijkingen. Misschien kunnen we in de gezondheidszorg dan ook proactief bijdragen en niet alleen reactief wanneer mensen al ziek zijn.”