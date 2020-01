‘Zorg kan tientallen miljoenen besparen met technologie’

Medische technologie is essentieel om de zorg in Nederland betaalbaar te houden. Dat betoogt 4TU, het samenwerkingsverband van vier technische universiteiten, in een position paper. Marcel van Raaij, directeur Geneesmiddelen & Medische Technologie bij het ministerie van VWS, nam het document vandaag in ontvangst.

Kostenverlagende technologie

“Het beeld is ontstaan dat technologie synoniem is voor hogere kosten. Dat is lang niet altijd het geval”, stelt Erik Koffijberg, universitair hoofddocent aan de Universiteit Twente in een persbericht. “Middels dit paper willen we benadrukken dat er veel technologieën zijn die kostenverlagend werken. En dat technologie een essentieel middel is voor betaalbare, bemensbare en efficiënte zorg in de toekomst.”

Tientallen miljoenen

In het position paper staan voorbeelden van kostenverlagende technologie, zoals Telehartrevalidatie. Daarmee kan volgens de onderzoekers jaarlijks tientallen miljoenen euro’s bespaard worden.

HTA

Dat gaat niet vanzelf, zeggen de technische universiteiten. Ze pleiten ervoor om tijdig en structureel een ‘Health Technology Assessment’ (HTA) uit te voeren. Koffijberg: “Het is essentieel om, naast goed uitgewerkte en ondersteunde implementatieprocessen, al tijdens de ontwikkeling van technologie evaluatiemomenten in te bouwen en de optimale inzet te onderzoeken.”

Barrières voor kostenbesparing

De wetenschappers wijzen op een aantal barrières die kostenbesparing in de weg kunnen staan. Die zouden met een HTA uit de weg kunnen worden geruimd. Bijvoorbeeld: soms is nieuwe technologie alleen kostenbesparend als die in plaats komt van de oude techniek. Gaat de implementatie niet goed, dan gebruiken zorginstellingen twee technieken naast elkaar en zijn ze juist duurder uit.