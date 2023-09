‘Zorg om verslavingsgevaar bij gebruikers van pijnstillers’

Steeds meer mensen zitten aan de zware, verslavende pijnstillers. Vorig jaar gebruikten zo’n 1,1 miljoen mensen korte of langere tijd opioïden; 50.000 meer dan in 2021 en 100.000 meer dan in 2020. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van de Stichting Farmaceutische Kengetallen die De Telegraaf publiceert. Het gaat dan vooral om morfine-achtige pijnstillers als oxycodon.