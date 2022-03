Zorg positief over inzet Oekraïense zorgverleners in Nederland

Beroepsorganisatie voor verpleegkundigen en verzorgenden NU’91 is voorstander van het inzetten van Oekraïense zorgverleners in Nederland. “Gezien de situatie in de Nederlandse zorg is iedere hulp meer dan welkom”, aldus een woordvoerder.

Normaal is NU’91 kritisch op het werven van buitenlandse zorgverleners om het personeelstekort in Nederland tegen te gaan, omdat daarmee het tekort in andere landen mogelijk oploopt. De oorlog in Oekraïne is echter een “wezenlijk andere situatie”, aldus de woordvoerder. “Deze mensen zijn noodgedwongen vertrokken uit hun land.” De vraag of Oekraïners met een zorgdiploma ingezet kunnen worden in Nederland is wat NU’91 betreft dan ook “geen discussie”.

Kinderschoenen

Of er al Oekraïners die in Nederland verblijven aan het werk zijn in de zorg, kan hij niet zeggen. Er zijn instellingen bezig “om te kijken hoe ze mensen uit Oekraïne met een verpleegkundige of verzorgende achtergrond een werkplek kunnen geven”. Maar dit proces staat nog “in de kinderschoenen”.

Ziekenhuizen

Ook ziekenhuizen zelf zouden Oekraïners graag zien komen als werknemers in de om mensen schreeuwende zorg, aldus de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), maar er zijn volgens deze organisatie wel veel praktische belemmeringen. Zo moeten ze in de eerste plaats de taal spreken, want goede communicatie is in de zorg onmisbaar. Het is dan ook een van de voorwaarden om aan de eisen te voldoen voor de verplichte beroepsregistratie volgens de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (BIG).

Begeleiding

Menskracht voor heel eenvoudig werk, als het rondbrengen van eten, is er genoeg. Maar veel ander werk luistert veel te nauw om er mensen zonder voldoende taalkennis en BIG-registratie op los te laten. “Al wordt onder druk alles vloeibaar.” Extra probleem is volgens de zegsman dat dergelijke nieuwkomers heel veel begeleiding nodig hebben en daar kan de zorg juist door het tekort aan menskracht niet in voorzien. Het begeleiden van stagiaires was al lang een groot probleem, al wordt dat nu wat minder.