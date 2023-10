Zorg staat bovenaan verkiezingslijstje kiezer

Zeven op de tien Nederlanders noemt de gezondheidszorg, naast hun eigen financiën en migratie, de belangrijkste onderwerpen van de komende verkiezingen.

Meer geld uittrekken

Zo zegt maar liefst een kwart van de kiezers dat er meer geld uitgetrokken zou moeten worden voor de zorg. Ze maken zich zorgen of iedereen die zorg nodig heeft dat nog wel kan krijgen. Tegelijk willen kiezers ook niet dat hun vaste lasten stijgen. Hoe de twee verenigd moeten worden, is niet gevraagd.

De woningnood staat op de vierde plaats en wordt door ruim de helft van de kiezers genoemd. Op de voet gevolgd door het onderwerp energietransitie, waarbij woningen en bedrijven van gas moeten overstappen op andere energiebronnen.

In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen op 22 november gaan kandidaat-Kamerleden in Het Grote Zorgdebat met elkaar in debat over hun ideeën voor de toekomst van de zorg.

Wanneer: maandag 13 november

Tijdstip: 19.30 – 21.00 uur

Waar: Beatrix Theater en online

Kosten: geen

Skipr is mediapartner van Het Grote Zorgdebat en plaatst in de aanloop ervan blogs en artikelen.

Meer informatie over het debat is hier te vinden.