Zorg van de Zaak vernieuwt rvc

De raad van commissarissen van Zorg van de Zaak Netwerk is de afgelopen maanden uitgebreid met drie nieuwe leden. Het betreft Tessa van den Ende, die is benoemd als voorzitter van de Commissie Kwaliteit en Veiligheid, Wessel Berkman en Yousri Mandour.

Van den Ende (1973) is voorzitter van de sectie Zorg bij Nysingh advocaten-notarissen. Ook is ze lid van de raad van toezicht van Basalt en voorzitter van de raad van toezicht van het Bovemij Ziekenhuis.

Berkman (1967) is oprichter van verschillende adviesbedrijven, waaronder ‘De Commerciële Revolutie’ en the Social Selling Company. Ook is hij initiatiefnemer van leiderschapsnetwerken Nintes en Nedbricks en The Millennials. In 1999 richtte hij The Brown Paper Company op, die later door MT werd gekozen als beste adviesbedrijf in zijn sector.

Mandour (1974) is partner en senior consultant bij het adviesbureau ICSB Marketing en Strategie. Sinds 1999 is Mandour verbonden aan dit bureau en adviseert hij organisaties in zowel de profit als non-profit sector. Mandour was van 2007 tot 2015 voorzitter van de raad van commissarissen van Forta Group.

De raad van commissarissen van de netwerkorganisatie van arbo-bedrijven, expertisebedrijven en zorgbedrijven wordt gecompleteerd door voorzitter Ed Nijpels, Monique Klompé, Brechta Kuijpers en Hans Schenk.