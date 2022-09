Zorg van de Zaak werkt samen met One Session

Dat meldt Zorg van de Zaak op 1 september. De samenwerking past bij het streven van Zorg van de Zaak naar een groot, gespecialiseerd netwerk om medewerkers snel de best passende ondersteuning en zorg te bieden op of terug naar het werk.

One Session

Bij One Session kan een medewerker als er problemen zijn, zelf snel een gesprek met een psycholoog inplannen – op het moment dat het nodig is, eventueel ook ’s avonds of in het weekend. Het bedrijf is in 2020 opgericht door zes psychologen. One Session is gebaseerd op het concept van Single Session Therapy (SST): op zichzelf staande sessies, beschikbaar wanneer nodig. One Session richt zich met name op de zakelijke markt.

Zorg van de Zaak

Zorg van de Zaak Netwerk is in 1996 opgericht en is het bedrijfsgezondheidsnetwerk voor werkend Nederland. Het netwerk omvat arbodiensten, interventiebedrijven en zorginstellingen die gecombineerd integrale oplossingen bieden voor de ontwikkeling van vitale organisaties, waarbij passende ondersteuning en zorg wordt geleverd op de momenten waarin dat nodig of gewenst is.