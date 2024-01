Zorg van Hulp bij Zorg nog steeds risicovol, IGJ geeft laatste kans

De Amersfoortse wijkverplegingorganisatie krijgt toch een laatste kans omdat er wel verbeteracties zijn ingezet. Is de zorg over zes maanden niet voldoende verbeterd, dan volgen er maatregelen.

Buitenlandse diploma’s

Hulp bij Zorg werkt met 57 zorgverleners, zorg au-pairs genoemd, uit Slowakije. Het deskundigheidsniveau van de zorgverleners is niet navolgbaar doordat Hulp bij Zorg de diploma’s niet erkende en waardeerde naar het niveau van een vergelijkbaar Nederlands diploma. Volgens het hoofd zorg/directieondersteuner komen de meeste van deze zorgverleners uit Slowakije. In de personeelsdossiers ziet de inspectie alleen buitenlandse diploma’s terug van de buitenlandse zorgverleners. De werving en selectie van deze zorgverleners gebeurt door drie externe bemiddelingsbureaus. Tijdens de bezoeken leverde de zorgaanbieder zorg aan dertien cliënten met een somatische, psychogeriatrische en/of verstandelijke beperking. Eén cliënt ontvangt zorg op basis van de zorgverzekeringswet, de overige cliënten ontvangen zorg op basis van Wet langdurige zorg.

Bestuur

Op 20 oktober 2022 constateerde de inspectie dat de geboden zorg grotendeels niet voldeed aan vijf van de tien getoetste normen. De inspectie had onvoldoende vertrouwen in de wijze waarop Hulp bij Zorg stuurt op de kwaliteit en veiligheid van zorg. Op 29 augustus 2023 bleek de organisatie nog steeds niet aan de getoetste normen te voldoen. Op 22 november 2023 sprak de inspectie met het bestuur en de raad van toezicht van Hulp bij Zorg. Het hoofd zorg/de directieondersteuner die tijdens het vervolgbezoek de zorg coördineerde, bleek niet meer werkzaam en een nieuw hoofd was nieuw hoofd was per 1 november 2023 aangesteld. Daarnaast was tijdens het gesprek met de bestuurder een directeur algemene zaken aanwezig, waarmee de bestuurder de organisatie al sinds de oprichting gezamenlijk zei aan te sturen. Hiervan was de inspectie eerder niet op de hoogte

Medicatiebeleid

Na een jaar is er nog steeds geen medicatiebeleid, wel een concept. De inspectie ziet bij alle toedienlijsten die de inspectie tijdens het bezoek inzag, dat zorgverleners medicatie niet aftekenen. Zo ziet de inspectie bij twee cliënten waar zorgverleners een taak hebben in de medicatiezorg, dat een actuele toedienlijst voor de medicatie wel aanwezig is. De inspectie ziet echter dat de zorgverleners de verstrekte medicatie hier niet op aftekenen. Zij noteren in de rapportage dat zij de medicatie gaven. Bij een andere cliënt leest de inspectie dat de zorgverlener een pijnstiller geeft. Hiervoor is geen toedienlijst aanwezig, vertelt de zorgverlener. Ook zij rapporteert over de pijnstilling in het cliëntdossier. Na het tweede inspectiebezoek stuurt de organisatie alsnog het medicatiebeleid op, in verschillende talen. Ook geeft de organisatie aan dat zij het medicatie protocol bespraken met alle betrokken zorgverleners.

Psychogeriatrie

Het management vertelt dat het Wet zorg en dwangbeleid nog in concept staat. Dit concept beleid deelden zij daarom nog niet met zorgverleners, geven zij aan. Ook vertelt het management dat zorgverleners geen scholing ontvingen over de Wzd. In gesprek met de zorgverlener komt naar voren dat zij geen kennis hebben over de Wzd. De inspectie hoort van zorgverleners en management dat Hulp bij Zorg wel zorg levert aan cliënten die onder de Wzd vallen.

Patiëntveiligheid

Het gesprek op 22 november vorig jaar heeft niet alle zorgen van de inspectie over de risico’s voor cliënten en over het urgentiebesef van de bestuurder weggenomen. Wel heeft de organisatie inmiddels Verklaringen Omtrent het Gedrag (VOG) voor alle betrokken zorgverleners. Ook heeft de organisatie een medicatiebeleid, opgesteld met de Veilige principes in de medicatie keten. Dit deelde de organisatie ook met de zorgverleners. De inspectie hoort van het bestuur dat het hen in de afgelopen verbeterperiode onvoldoende is gelukt om de kwaliteit van zorg te verbeteren. Hierbij verwijst de bestuurder naar de vele wisselingen in het management en in het interne toezicht. De inspectie vindt dit geen excuus en is er niet van overtuigd dat de bestuurder de urgentie voldoende beseft. Daarom heeft de inspectie weinig vertrouwen in de verbeterkracht van de bestuurder van Hulp bij Zorg. Wel heeft de organisatie nu een verbeterplan waar volgens de raad van toezicht en bestuurder actief op wordt gestuurd. Momenteel noemt de inspectie de zorg nog steeds ‘risicovol’.

Hulp bij Zorg

De organisatie biedt op landelijk niveau wijkverpleging en 24-uurszorg. Hieronder wordt verstaan: zorg die door een inwonende zorgverlener wordt geleverd, verdeeld over 24 uur. Dit kan zowel verpleging of verzorging zijn, of begeleiding en huishoudelijke hulp. Het management bestaat uit een bestuurder en een hoofd zorg/directieondersteuner. Hulp bij Zorg heeft een driehoofdige raad van toezicht. De bestuurder van Hulp bij Zorg is ook bestuurder van Stichting Thuiszorg Support. Deze organisatie heeft dezelfde raad van toezicht als Hulp bij Zorg.