Zorg voor Klimaat lanceert kennis- en netwerkplatform

“Iedereen die in de afgelopen jaren een groene missie is gestart, weet hoe ingewikkeld die eerste stappen zijn. De combinatie van een gevoel van urgentie en een gebrek aan handelingsperspectief kan verlammend werken”, meldt het platform. “Gelukkig kunnen we veel van elkaar leren.” Verspreid door heel Nederland schieten green teams als paddenstoelen uit de grond, worden er duurzame projecten opgestart, onderzoeken opgetuigd en protocollen geschreven. “Dit alles biedt een schat aan informatie die kan helpen om eigen doelen te stellen en te realiseren.”

Changemakers

Via het nieuwe kennis- en netwerkplatform kunnen initiatieven en professionals elkaar eenvoudig vinden en ervaring uitwisselen over duurzame zorg. Op het netwerkplatform vinden bezoekers een smoelenboek van alle changemakers. “Zo kan je makkelijk met deze aanjagers van duurzaamheid in contact komen om nuttige ideeën uit te wisselen.” Op het kennisplatform kunnen geïnteresseerden terecht om inspiratie op te doen voor duurzame kennis en ervaring. “Je kan zoeken op vakgebied, type instelling en onderwerp. Ieder initiatief heeft een korte beschrijving en is gekoppeld aan een changemaker. Mocht je meer vragen hebben over dit initiatief, kan je zo gemakkelijk contact opnemen via de link naar het netwerkplatform.”

Inschrijvingen op het platform

Het platform is afgelopen dinsdag door Zorg voor Klimaat gelanceerd. Sindsdien hebben ruim honderd initiatieven zich ingeschreven om op het platform te publiceren.