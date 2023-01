Zorgaanbieder mag vastgoed nu direct verkopen aan andere instelling

Als zorgaanbieders een gebouw willen verkopen of verhuren, mogen ze voortaan direct onderhandelen met een andere zorginstelling. De toezichthouder, het College sanering zorginstellingen, heeft de regels aangepast na een motie van Kamerleden Maarten Hijink en Lucille Werner die in de zomer van 2021 werd aangenomen. Op deze manier blijft zorgvastgoed beter behouden voor de zorg.

© minicase / stock.adobe.com

Vroeger moest een gebouw in principe openbaar te koop of te huur worden gezet, bijvoorbeeld op Funda. Commerciële partijen kunnen dan meebieden. Dat drijft de prijs op en een gebouw is daarna misschien niet meer beschikbaar voor de zorg als de verkopende zorgaanbieder rechtstreeks met een maatschappelijke partij tot een goede prijs kan komen.

Tekort

“Op dit moment is er een tekort aan betaalbaar vastgoed voor de zorgsector en sociale woningen. Om onroerend goed beter te behouden voor de sociale sector heeft het College sanering de beleidsregel aangepast”, aldus de toezichthouder. “Het College sanering houdt in zijn toezicht nadrukkelijk rekening met het maatschappelijk belang van het behoud van vastgoed voor de sociale sector. Dit geldt in elk geval voor vastgoedtransacties met maatschappelijke partijen zoals jeugdzorginstellingen, woningcorporaties of gemeenten.”

Direct onderhandelen

Verder kan het College sanering bij vastgoedtransacties met andere partijen ook toestemming geven voor direct onderhandelen. Voorwaarden hiervoor zijn dat deze transacties goed gemotiveerd moeten zijn en dat er sprake is van een maatschappelijke opbrengst.

Hoogste taxatiewaarde

Daarnaast is er nu een uitzondering in de beleidsregel opgenomen hoe om te gaan met de hoogste taxatiewaarde. Het kan zijn dat er een lagere prijs wordt afgesproken dan de hoogste taxatiewaarde. Dit is mogelijk omdat niet alle maatschappelijke opbrengsten of voordelen in geld zijn uit te drukken. Het College sanering bekijkt dit per geval en levert daarmee maatwerk in het toezicht.

De nieuwe beleidsregel is hier te lezen