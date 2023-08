Zorgaanbieder SGL en sociaalwerkbedrijf Relim gaan fuseren

SGL en Relim gaan per 1 januari een bestuurlijke fusie aan. De zorgaanbieder en het werkbedrijf willen samen meer mensen met een beperking laten participeren in de samenleving.

SGL biedt zorg en begeleiding voor mensen met hersenletsel in de chronische fase. Relim specialiseert zich in arbeidsrehabilitatie, resocialisatie en re-integratie voor mensen met sociale beperkingen en/of een afstand tot de arbeidsmarkt.

De twee partijen gaan een nauwe samenwerking aan. Die wordt vormgegeven middels een bestuurlijke fusie. “Beide organisaties blijven apart bestaan en hun huidige diensten aanbieden, maar vormen samen een sterke verbinding en stevig fundament voor de toekomst”, zo laten de partners weten.

Relim is nu actief in Zuid-Limburg en SGL in heel Limburg. Relim heeft circa 500 cliënten per jaar en er werken 80 professionals SGL is werkzaam in de hele provincie Limburg. SGL heeft circa 1600 cliënten, 550 medewerkers en 400 vrijwilligers.

Lidy Evenhuis (momenteel bestuurder van SGL) wordt ook bestuurder van Relim. Nino Bellinzis (huidige bestuurder Relim) stopt per 1 januari.