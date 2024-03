Zorgaanbieders Drenthe tekenen voor nieuwbouw gezamenlijk vastgoed

De drie zorgaanbieders willen voor oktober dit jaar een sluitende businesscase opstellen. Het is de bedoeling dat het nieuwe pand aan het ziekenhuis wordt gebouwd. De polikliniek Revalidatie van het WZA en de herstelzorg van de vvt-aanbieders Icare en Interzorg krijgen hierin een plek. Daarmee zetten de partijen in op persoonsgerichte zorg, een verkorte opnameduur en betere gezondheidsresultaten.

Kennis bundelen

Uitgangspunt is om revalidatie- en herstelzorg voor (kwetsbare) ouderen anders vorm te geven. Het idee is dat de zorg uit de eerste, tweede en derde lijn daarbij straks in dit pand samenwerkt om de juiste zorg op de juiste plek en door de juiste zorgverlener aan te bieden. Hoe deze geïntensiveerde samenwerking er zorginhoudelijk precies uit gaat zien, wordt eerst onderzocht in een proeftuin in het WZA.

Transformatie

Gerda Hemmink, manager transmurale zorg: “We zijn met elkaar en de zorgverzekeraars in gesprek over de haalbaarheid van deze transformatie, waarbij we de ambitie hebben uitgesproken revalidatiezorg, diagnostiek, observatie en herstelzorg op één plek in Assen aan te bieden.”

Naast het vastgoedaspect werken de drie partijen aan de zorginhoudelijke invulling. Het transformatievoorstel ‘Herstelgerichte zorg door regionale samenwerking’ vormt hiervoor de basis.