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Zorgaanbieders Hoeksche Waard gaan beeldzorg samen doen

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Zorgorganisaties in de Hoeksche Waard gaan voortaan een gezamenlijke aanpak hanteren rondom beeldzorg. “Door gezamenlijke werkafspraken, goede afstemming en slimme inzet van digitale ondersteuning, kunnen we professionele zorg effectiever inzetten en toegankelijk houden voor dat echt nodig heeft”, aldus de organisaties.

Met beeldzorg kunnen inwoners op afstand contact hebben met een zorgprofessional via een beveiligde beeldverbinding. Dit biedt extra mogelijkheden om zorg en ondersteuning te bieden op momenten dat fysieke aanwezigheid niet noodzakelijk is, stellen de samenwerkende partijen. Beeldzorg wordt ingezet wanneer dit passend is bij de zorgvraag. Hierbij valt te denken aan (medicatie)controles, persoonlijke zorg, verpleging en begeleiding.

“Door als zorgorganisaties vanaf hetzelfde vertrekpunt met beeldzorg te werken, creëren we duidelijkheid voor zowel inwoners als zorgprofessionals. Inwoners krijgen een eenduidige uitleg over beeldzorg en weten hierdoor beter wat zij kunnen verwachten. Tegelijkertijd kunnen zorgprofessionals eenvoudiger samenwerken en ervaringen uitwisselen.”

“Voor professionals betekent dit dat er meer tijd over blijft om de zwaardere zorgvragen te kunnen voldoen in het vertrouwen dat inwoners in goede handen zijn bij de collega’s van het beeldzorgteam. Voor zowel doorverwijzers als wijkzorgmedewerkers kan beeldzorg een uiterst passende vorm van zorg zijn om inwoners de ondersteuning te bieden die nodig is.”

De gezamenlijke aanpak voor beeldzorg is onderdeel van het programma “Samen Meer voor Elkaar” en de bewustwordingscampagne “De Goede Nieuwe Tijd”.

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