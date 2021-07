Zorgaanbieders kunnen tot en met 27 juli Covid-bonus aanvragen

Zorgaanbieders met medewerkers die zich in de tweede coronagolf extra hebben ingezet, kunnen tot dinsdag 27 juli om 18 uur voor hun een zorgbonus aanvragen bij de overheid. In oktober wordt bekend hoe hoog het totale bonusbedrag is. Dat is afhankelijk van het aantal goedgekeurde aanvragen. Vanaf dat moment gaan de betalingen plaatsvinden.

Het kabinet wil mensen die in de zorg werken ook in 2021 een bonus geven voor de uitzonderlijke prestaties die zij leveren in de strijd tegen corona. Dit extra geld is bedoeld als teken van waardering. De bonus is bedoeld voor medewerkers die in de periode 1 oktober 2020 tot 15 juni 2021 extra prestaties hebben verricht vanwege Covid-19, door onder uitzonderlijke omstandigheden zorg te blijven bieden. Het gaat bijvoorbeeld om extra uren werken, geen verlof of vakantie opnemen, de zorg draaiende houden onder zware omstandigheden of helpen bij besmettingsmaatregelen.

Voorwaarden

Zorgaanbieders bepalen welke zorgmedewerkers (fulltime en parttime) een bonus krijgen, ook als de medewerkers eventueel niet meer in dienst zijn. Er kan maar één zorginstelling een aanvraag voor een medewerker indienen. Dat kan ook een opdrachtgever zijn voor zzp’ers. Zelfstandigen kunnen niet zelf een bonus aanvragen. Mantelzorgers die betaald worden uit een PGB komen niet in aanmerking. De bonus is niet ook bedoeld voor zorgprofessionals die maar een paar dagen voor een zorgaanbieder hebben gewerkt.