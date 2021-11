Zorgautoriteit wil betere spreiding coronapatiënten

“Het evenredig spreiden van Covidpatiënten over alle regio’s in Nederland is nodig om in deze uitdagende omstandigheden de toegankelijkheid en de kwaliteit van de zorg in heel Nederland te waarborgen. Er zijn regio’s die ondanks verzoeken aan hen, nog niet hun evenredige deel aan ic- en klinische bedden aanbieden”, stellen de instanties.

Risico

Door het groeiende aantal coronapatiënten ontstaan in een aantal regio’s “risicovolle situaties doordat verpleegafdelingen en ic’s vol liggen, spoedeisende hulpafdelingen vollopen en patiëntenstops moeten worden afgekondigd”. (ANP)