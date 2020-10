Zorgbalans biedt cliënten informatie via spraakgestuurde technologie aan

Ouderenzorgorganisatie Zorgbalans biedt sinds kort informatica aan cliënten, mantelzorgers en medewerkers op een innovatieve manier: via spraakgestuurde technologie. Door het op te vragen via ‘Google Home’ ontvangt men informatie over zorg in de wijk, ontmoetingscentra, wonen en revalideren of actuele vacatures. Ook biedt de ouderenzorgaanbieder gecompliceerde zorgprotocollen via deze manier aan medewerkers aan.

Uit de eerste evaluatie kwam een positief beeld naar voren. Medewerkers die moeite hebben met uitgebreide protocollen, hebben de spraakgestuurde technologie als efficiënt en helpend ervaren. Wijkverpleegkundige en tevens lid van het ontwikkelteam Daan Ekelschot legt uit aan Emerce dat de nieuwe manier van informatie aanbieden de drempel tot zorgvuldig gebruik verlaagt.

Stap voor stap

“Door protocollen en werkinstructies om te zetten naar spraakgestuurde technologie, verlagen we de drempel tot zorgvuldig gebruik. Met een smartphone heb je in een aantal klikken de informatie opgevraagd. Via spraak, kleine stukjes voorgelezen tekst en geïntegreerde video’s, worden medewerkers stap voor stap door de hele handeling begeleid”, aldus Ekelschot.

Meer comfort

Sascha Fokker, tevens wijkverpleegkundige en lid van het ontwikkelteam, voegt daar aan toe dat cliënten de handeling kunnen ervaren met beeld en geluid. “Dit kan de cliënt erg geruststellen en meer comfort geven. De mogelijkheden zijn legio. Deze nieuwe ontwikkelingen lijken soms ‘eng’, maar tijdens het testen hebben we juist gemerkt dat het zowel cliënten als medewerkers kan helpen. Binnen Zorgbalans noemen we dat goede zorg, goed werk en het is ook nog eens economisch duurzaam.”

Gezonde balans

Directeur Wijkzorg Inge Veenstra benadrukt dat de organisatie naar innovatieve oplossingen die passen bij de toekomstige verwachtingen van de zorg streeft, om zo te werken aan een toekomstbestendig model met een gezonde balans tussen een krimpende arbeidsmarkt en stijgende zorgvraag.

“Daarom zijn we er trots op dat we samen met onze tech-partner Smartvoices één van de eerste spraakgestuurde toepassingen voor de zorgsector in Nederland hebben gelanceerd. Het ontwikkelteam is enthousiast, dus het komt van de professionals zelf, wat willen we nog meer. We zien dit als een stap in een grotere ambitie om het leven van onze cliënten en medewerkers zo gemakkelijk mogelijk te maken.”