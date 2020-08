Zorgbalans opent woonzorgcomplex in Heemstede

De opening werd verricht door Tamara Pieterse, bestuurder van Zorgbalans, en Marieke Heilbron, directeur-bestuurder van Elan Wonen.

De zorgwoningen maken onderdeel uit van woongemeenschap Slottuin in Heemstede, zo schrijft Zorgbalans op haar website. In dit project neemt Elan Wonen in totaal 55 woningen af van Hoorne Vastgoed, waarvan 33 appartementen aan Zorgbalans worden verhuurd. De woningen zijn gebouwd door HBB Groep uit Heemstede. Het appartementencomplex bestaat uit drie woonlagen met op elke woonlaag elf woningen en een gemeenschappelijke ruimte. Elk appartement heeft een eigen keuken, woonkamer, slaapkamer, badkamer en balkon of terras. Vanaf medio september zullen de eerste bewoners hun intrek nemen in woongemeenschap de Slottuin.