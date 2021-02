Zorgbestuurders Noorden keren zichzelf winsten uit

Bij acht zorgbedrijven in Groningen en Drenthe hebben bestuurders winsten aan zichzelf uitgekeerd. Op die manier omzeilen ze de salarislimiet in de zorgsector.

Dat blijkt uit een analyse van Follow the Money (FTM) en Pointer van de jaarrekeningen van deze bedrijven uit 2019. In totaal gaat het bij deze acht ondernemingen om 1,2 miljoen euro winst die uitgekeerd werd aan bestuurders. Het gaat om bedrijven die werkzaam zijn in onder meer de ouderenzorg en de ggz.

Oranjeborg: 405.000 euro

Oranjeborg uit Meppel keerde het meeste dividend uit: 405.000 euro. Zorggroep Vitez uit Weiteveen 242.500 euro, de Zorgzaak uit Hoogeveen 214.170 euro en Zorggroep ’t Achterhuus uit Alteveer 200.000 euro. Bij Psy-zo! uit Groningen ging het volgens FTM en Pointer om 100.000 euro, bij Ora et Labora uit Oude Pekela om 74.518 euro, Senas-Zorg uit Hoogeveen 23.044 euro en Xperanza Nederland uit Leek 5000 euro.

Volgens de Wet Normering Topinkomens (WNT) mag een bestuurder – afhankelijk van het type functie – 107.000 tot 194.000 euro verdienen.